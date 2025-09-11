KYK Yurt tipleri ve ücretleri 2025-2026: 1.tipten 6.tipe tüm ayrıntılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında toplam 6 tip yurt bulunuyor. Bu yurtlar, odaların büyüklüğü ve odada kalacak öğrenci sayısına göre 1. tipten 6. tipe kadar kategorize ediliyor. Öğrenciler, yurt ücretlerini aylık ödeme ve depozito ücreti olmak üzere iki kalemde ödüyor. Depozito ücreti kayıt sırasında bir defaya mahsus yatırılıyor ve öğrenciler yurttan ayrıldığında geri alıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK yurt ücretleri şu şekilde: 1. tip yurtlar 750 TL, 2. tip yurtlar 850 TL, 3. tip yurtlar 850 TL, 4. tip yurtlar 1.050 TL, 5. tip yurtlar 1.150 TL, 6. tip yurtlar 1.250 TL ve KKTC yurtları 1.125 TL olarak belirlendi.

KYK Yurt Tipleri ve Oda Özellikleri

1. ve 2. Tip Yurtlar: Odalar 6-8 kişilik olup banyo ve tuvalet ortak kullanımda.

3. ve 4. Tip Yurtlar: Odalar 4-6 kişilik, banyo ve tuvalet ortak kullanımda.

5. ve 6. Tip Yurtlar: Odalar 1-3 kişilik, banyo ve tuvalet her odaya özel.

Öğrenciler, yurt tiplerini seçerken odadaki kişi sayısı, banyo ve tuvalet özelliklerini göz önünde bulunduruyor. KYK yurtlarında konfor arttıkça tip numarası yükseliyor ve ücretler de buna paralel olarak artıyor.