LGS heyecanı başladı: Sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için geri sayım başladı. 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde öğrencilerin sınav merkezi, bina ve salon bilgileri erişime açıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
LGS heyecanı başladı: Sınav giriş belgeleri erişime açıldı!
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak olan LGS merkezi sınavına ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sınav yeri ve salon bilgileriyle ilgili erişimin “https://e-okul.meb.gov.tr/” adresi üzerinden sağlandığı bildirildi.

Öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon, sıra bilgileri ve sınav tedbirleri dahil tüm detaylara e-Okul sisteminden ulaşabilecek.

FOTOĞRAFLI GİRİŞ BELGELERİ OKULLARDAN VERİLECEK

MEB’in açıklamasına göre, fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan temin edilip onaylandıktan sonra öğrencilere ulaştırılacak. Belgelerin sınav günü öğrenciyle birlikte sınav salonuna getirilmesi zorunlu olacak.

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