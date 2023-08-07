LGS Nakil Sonuçları Açıklandı: MEB e-Okul VBS İle Sonuçları Görüntüleme

LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı! Yerleşemeyen Öğrenciler İçin Yeni Başvuru Tarihleri Belli Oldu. Detaylar Haberimizde...

LGS Nakil Sonuçları Açıklandı: MEB e-Okul VBS İle Sonuçları Görüntüleme
Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son duyurusuna göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan 2. nakil sonuçları açıklandı. Öğrenci ve veliler, sonuçları öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve e-Okul portalını kullanabilirler. Ayrıca, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için başvuru ve yerleştirme tarihleri de duyuruldu. Detaylar haberimizde.

E-OKUL VBS Girişi Nasıl Yapılır?

LGS Nakil Sonuçları Açıklandı: MEB e-Okul VBS İle Sonuçları Görüntüleme - Resim : 1

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi ve e-Okul portalı üzerinden sorgulanabilecek. e-Okul VBS sistemine erişmek için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giderek, sağ üst köşede yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" bölümündeki gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. İkinci adımda, öğrencinin kimlik ve okul bilgileri istenir. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, doğum tarihi, okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı gibi bilgiler talep edilir. Doğru bilgileri girdiğinizde, sistem size erişim sağlayacaktır.

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

LGS Nakil Sonuçları Açıklandı: MEB e-Okul VBS İle Sonuçları Görüntüleme - Resim : 2

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından başvurular 8-16 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecektir. Okullar ve kurumlar, yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos tarihleri arasında almaya başlayacaktır. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulacaktır.

# milli eğitim bakanlığı # eğitim # kontenjan # nakil
Çok Okunanlar
1 İmamoğlu'nun gelini Sakine Garipoğlu'nun arkadaşı
2 Hande Erçel günden gün inceldi!
3 Avrupa'daki muhtemel rakiplerimiz belli oluyor! Play-off turu kura çekimi ne zaman?
4 İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı!
5 Ona sakın sırrınızı anlatmayın: Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı