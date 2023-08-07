LGS Nakil Sonuçları Açıklandı: MEB e-Okul VBS İle Sonuçları Görüntüleme

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son duyurusuna göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan 2. nakil sonuçları açıklandı. Öğrenci ve veliler, sonuçları öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve e-Okul portalını kullanabilirler. Ayrıca, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için başvuru ve yerleştirme tarihleri de duyuruldu. Detaylar haberimizde.

E-OKUL VBS Girişi Nasıl Yapılır?

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi ve e-Okul portalı üzerinden sorgulanabilecek. e-Okul VBS sistemine erişmek için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giderek, sağ üst köşede yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" bölümündeki gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. İkinci adımda, öğrencinin kimlik ve okul bilgileri istenir. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe, doğum tarihi, okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı gibi bilgiler talep edilir. Doğru bilgileri girdiğinizde, sistem size erişim sağlayacaktır.

HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından başvurular 8-16 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecektir. Okullar ve kurumlar, yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos tarihleri arasında almaya başlayacaktır. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulacaktır.