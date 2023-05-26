LGS sınav giriş yerleri açıklandı

2023 LGS sınav giriş yerleri, iyi bir lisede eğitim görmek için sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Tüm yurt genelinde uygulanacak olan LGS sınavı öncesinde, öğrenciler sınava girecekleri okul ve salonları öğrenmek istiyor. Peki, 2023 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2023 MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

2023 LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi.

Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

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