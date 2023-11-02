LGS Sınavının Tarihi Belli Oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. Bakan Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihini açıkladı.

2024 LGS Sınavı Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS merkezi sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2023-2024 eğitim öğretim yılının 14 Haziran'da tamamlanacağını ve öğrencilerin karnelerini alacaklarını belirten Bakan Yusuf Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu hatırlattı.

Bakan Tekin yaptığı açıklamada, 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olduğunu belirtti.

Bu kararla birlikte öğrencilerin sınava sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerin zihnen daha rahat olmalarını istediklerini belirten Bakan Tekin şunları söyledi:

- 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.