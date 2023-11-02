Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Kararları Resmi Gazete'de! Üniversitelerde Yeni Fakülteler Kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre, İzmir, Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Aydın, Kayseri ve Nevşehir'in de aralarında bulunduğu Türkiye'nin çeşitli illerinde bazı taşınmazlar, enerji üretimi ve iletim hatları için acele kamulaştırılacak.

Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir başka karara göre, Artvin'de Çayağızı Mahallesi'nde bulunan bazı alanların riskli alan ilan edilmesi hakkındaki 19 Ağustos 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

Bazı Üniversitelerde Yeni Fakülteler Kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı üniversiteler ile ilgili kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte üniversitelerde yeni enstitü ve fakültelerin kurulmasına karar verildi.

Samsun Üniversitesinde "Siyasi Bilgiler Fakültesi" ile "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" kuruldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesinde "Kıraat ve Mushaf Araştırmaları Enstitüsü" ve Kafkas Üniversitesinde "Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi" kurulması kararlaştırıldı.

Kafkas Üniversitesinde Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ve Samsun Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin kapatılmasına karar verildi.

Bingöl Üniversitesinde Kıraat İlmi Enstitüsünün adı "Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü" olarak, Samsun Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi'nin adı da "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatına ilişkin Bakanlar Kurulu kararında da değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına göre, Arnavutköy ilçesinde "Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi" ve "ASKOOP Özel Endüstri Bölgesi" kuruldu.