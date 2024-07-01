LGS'de en başarılı okullar belirlendi! İşte şaşırtan sıralama

LGS'de en başarılı okullar yayımlanan son bilgilere göre belirlendi. Peki bu bilgiler doğrultusunda hangi okul ilk sırada yer alıyor? İşte o sırlamanın ayrıntıları...

LGS'de en başarılı okullar belirlendi! İşte şaşırtan sıralama
LGS'de en başarılı okullar belirlendi! İşte şaşırtan sıralama
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LGS'de Türkiye birincisi çıkaran okullar burada bulunuyor. LGS'de en başarılı okullar ise birinci öğrenci çıkaran sayısına göre belli oldu. Listede bir devlet ortaokulu da yer alıyor. Peki hangi okul kaçıncı sırada bulunuyor? LGS'de en başarılı okullar listesi arasında 4 okul öne çıkıyor. İşte LGS'de en başarılı okullar listesinin ayrıntıları...

LGS'DE EN BAŞARILI OKULLAR

LGS'DE EN BAŞARILI OKULLAR

1. Bilfen Okulları, LGS’de 36 Türkiye birincisi.

2. Bahçeşehir Koleji LGS’de 29 birincisi.

3. Doğa Koleji, 2024 LGS sınavında 12 Türkiye birincisi.

4. İBB Akşemsettin Ortaokulu ise LGS'de en başarılı devlet ortaokulu oldu. Bu nedenden ötürü devlet okulları arasında ilk sırada yer alıyor.

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# lgs # okullar
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