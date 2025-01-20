MEB’den fahiş fiyatlara sıkı denetim: Özel okullara soruşturma başlatıldı

Bakanlık, kademe başlangıç sınıflarında (okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflar) aşırı fiyat artışları yapan ve eğitim dışındaki hizmetleri (etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet, yemek) velilere zorla kabul ettiren özel okulları mercek altına aldı.

MEB, velilerin ekonomik mağduriyetini önlemek amacıyla MEBBİS üzerinden son iki yılın verilerini inceleyerek, mevzuata aykırı hareket eden özel okulları tespit etti. Bakanlığa gelen şikâyetler doğrultusunda, Türkiye genelinde bazı okulların ilan ettiği ücretlerin, hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu belirlendi. Bu okullara yönelik hem MEB hem de Ticaret Bakanlığı tarafından inceleme ve soruşturma süreçleri başlatıldı.

3 Ocak 2024 tarihinde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, özel okulların kademe başlangıcı sınıflarında belirleyecekleri ücretlerde fahiş artış yapılamayacağı hüküm altına alındı. Bu düzenleme ile anaokulu, 1, 5 ve 9. sınıf kademelerindeki ücretlerin sunulan hizmetle orantılı olması gerektiği vurgulandı.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 12. maddesi, özel okulların yalnızca kazanç sağlamak amacıyla faaliyet gösteremeyeceğini, gelirlerini Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini artırmak ve yatırımları desteklemek için kullanmaları gerektiğini ifade ediyor.

Bu kanun çerçevesinde özel okulların, sundukları hizmetlerin niteliğini artırma hedefi dışında kâr odaklı fiyat politikaları izlemelerine izin verilmediği açıklandı.