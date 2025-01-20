Vali Şahin Ankara'dan dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Vali Şahin, Ankara’nın dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, evden hırsızlık olaylarının günlük ortalamasının 1,6’ya kadar düştüğünü söyledi. 2023’te 41 bin 571 olan yakalanan aranan kişi sayısının 2024’te 45 bin 745’e ulaştığını aktaran Şahin, yıl boyunca 10 milyon 191 bin 591 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçtiğini ifade etti.

Ayrıca, 2024’te 540 evden hırsızlık olayı yaşandığını belirten Şahin, sosyal medya incelemeleri sonucunda 11 bin 601 hesap incelendiğini, 416 web sitesi ve 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini vurguladı.

2024 yılında trafik ekiplerinin sayısının 82, personel sayısının ise 395 artarak 1.859’a ulaştığını belirten Şahin, yıl boyunca 4 milyon 714 bin 449 aracın denetlendiğini söyledi. Bu denetimlerde 71 bin 188 araç trafikten menedilirken, 1 milyon 874 bin 646 sürücüye 4 milyar 815 milyon lira ceza uygulandı. Yıl içinde 104 ölümlü kazada 123 kişi hayatını kaybetti.

Ankara’daki toplam yabancı uyruklu sayısının 200 bin 772 olduğunu belirten Vali Şahin, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda 4 bin 413 kişinin yakalandığını, 11 bin 284 kişinin sınır dışı edildiğini söyledi. Geçici koruma altındaki kişi sayısı 84 bin 684, ikamet izni bulunanlar 68 bin 494, uluslararası koruma statüsünde bulunanların sayısı ise 47 bin 594 olarak açıklandı.

Ankara’da 2024 yılı toplam doğum sayısı 56 bin 820 olarak kaydedilirken, bunların 19 bin 992’si normal doğum, 36 bin 408’i ise sezaryenle gerçekleşti. Normal doğum oranını artırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Şahin, kültürel etkinlikler kapsamında 11 milyon 132 bin 320 kişinin müzeleri ziyaret ettiğini ve Ankara Kültür Yolu Festivali’nin 200 binin üzerinde katılımcı çektiğini açıkladı.

2024 yılında 14 milyar 66 milyon dolarlık ihracatla Ankara’nın Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 4. ili olduğunu belirten Vali Şahin, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Ankara’nın 400 bin civarında göç aldığını, ancak bunlardan 200 bininin daha sonra memleketlerine geri döndüğünü ifade etti.