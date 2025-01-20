Şüpheli ölüm: 17 yaşındaki genç banyoda hareketsiz bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, evinin banyosunda hareketsiz bulunan 17 yaşındaki Yunus İsmail O., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Şüpheli ölüm: 17 yaşındaki genç banyoda hareketsiz bulundu
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Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Avşar Sokak'taki bir evde meydana geldi. Ailesi, genç çocuğu banyoda hareketsiz halde buldu ve durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunus İsmail O.’ya kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Yunus İsmail O.’nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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