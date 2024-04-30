Milli Eğitim Bakanlığından bazı öğretmenlere yeni hak! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

6 Şubat depremlerinde görev yerlerinden ayrılan öğretmenlere eski okullarına dönme imkanı tanındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, görev yeri değişen öğretmenlere, daha önce görev yaptıkları illerdeki eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın başvuru yapabileceklerini duyurdu.

Geri dönüşlerle ilgili başvurular 3-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Mayıs'ta yapılacak.

Atamalarda, depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınacak.

Deprem felaketi sonrası, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu illerde görevli öğretmenlerin, isteğe veya mazerete bağlı olarak görev yerleri değiştirilmişti.