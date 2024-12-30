Milli Eğitim Bakanlığından "karne" ile ilgili yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında ilkokul öğrencilerine "karne" yerine "gelişim raporu" verilmesi uygulamasına geçiliyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından da açıklama geldi.

Buna göre, gelişim raporunda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.

Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek.

Raporlar, e-Okul üzerinden de velilerin erişimine açılacak.