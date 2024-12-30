Milli Eğitim Bakanlığından "karne" ile ilgili yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verileceğini bildirdi. Öğrencilere gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Milli Eğitim Bakanlığından "karne" ile ilgili yeni açıklama
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni bir döneme geçmeye hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında ilkokul öğrencilerine "karne" yerine "gelişim raporu" verilmesi uygulamasına geçiliyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından da açıklama geldi.

Buna göre, gelişim raporunda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.

Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek.

Raporlar, e-Okul üzerinden de velilerin erişimine açılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Milli Eğitim Bakanlığından "karne" ile ilgili yeni açıklama
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