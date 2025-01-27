Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Özel okullara uyarı: Ek ücret talep edilmesi yasal düzenlemeye aykırı

Millî Eğitim Bakanlığı, özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen "diğer ücretler" veya "genel gider" adı altında velilerden ek ücret talep edilemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderdi.

BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİLDİ

2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları sürecinde, bazı özel okulların "genel gider" ve "diğer ücret" gibi başlıklarla velilerden ek ücretler talep ettiği ve bu durumun Bakanlığa şikâyet olarak iletildiği bildirildi. Şikâyetlerde, "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ve "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde yer alan ilgili düzenlemelere dikkat çekildi. Yazıda, her okulun farklı hizmet yelpazesine sahip olabileceği vurgulanarak, "benzeri hizmetler" ifadesinin bu bağlamda kullanıldığı belirtildi. Bakanlığa ulaşan şikâyetlere göre, bazı özel okulların bu ifadenin amacına uygun şekilde hareket etmedikleri ifade edildi.

"Benzeri hizmetler" kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği ve somut bir hizmeti işaret ettiği belirtilen yazıda, şu uyarılarda bulunuldu:

- Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, Kanun ve Yönetmelik'le getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır.



Bakanlığın yazısında, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, "genel gider, diğer ücretler" adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.