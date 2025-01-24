Millî Eğitim’den kıyafet düzenlemesi: Veliler rahatlayacak

Millî Eğitim Bakanlığı, özel okullardaki öğrenci kıyafetlerine ilişkin önemli düzenlemeler getirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Millî Eğitim’den kıyafet düzenlemesi: Veliler rahatlayacak
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6 Aralık 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile birlikte, özel okullardaki öğrencilerin kıyafet temini artık serbest piyasa koşullarında yapılacak. Bu düzenleme, milletlerarası özel öğretim kurumları ve azınlık okulları dışındaki tüm özel okulları kapsıyor.

Yeni yönetmelik, özel okullardaki kıyafetlerin serbest piyasa koşullarından temin edilmesine olanak tanıyor. Velilere, öğrenci kıyafetlerini yalnızca elektronik ticaret platformlarından satın almaları konusunda dayatma yapılamayacak. Aynı zamanda, özel günler, haftalar veya kutlamalar için ekstra maliyet getiren kıyafetler talep edilmeyecek.

MARKALI KIYAFETLERE SON

Düzenleme kapsamında, marka lisans sözleşmesi yapan özel okullar da dahil olmak üzere tüm özel okullarda, velilere ek mali yük getiren uygulamalara izin verilmeyecek. Kıyafetlerde özel işaretler, baskılar veya desenler kullanılamayacak. Ayrıca, okul armalarının formaların üzerine dokunarak üretimi engellenecek.

Okul kıyafeti seçiminde devlet okullarında uygulanan sistem örnek alınacak. Okul-aile birliği ve öğretmenler kurulunun görüşleri doğrultusunda, okul müdürlüğü kıyafet kararını alacak. Kıyafetlerde, ekonomik, sade, kullanışlı ve pedagojik esaslara uygunluk temel alınacak.

Okul kıyafetleri, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve dört eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilmeyecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, kıyafet seçimi ve temini süreçlerinde şeffaflık sağlanması ve velilere ek maliyet yüklenmemesi amacıyla bu adımları attı. Yeni düzenlemeler, özel okullardaki öğrenci ve velilerin ekonomik açıdan rahatlamasını hedefliyor.

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