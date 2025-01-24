İstanbul’da El Kaide operasyonu: Firari iki kardeş yakalandı

Şüpheliler L.B. (45) ve S.B. (51), küresel terör örgütü El Kaide’nin Türkiye yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla aranıyordu. Batman nüfusuna kayıtlı iki kardeş, 21 Ocak Salı günü Avcılar’daki 5 katlı bir binada düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların kaldıkları yer, güvenlik ve istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla tespit edildi.

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda söz konusu adrese düzenlenen baskında L.B. ve S.B., herhangi bir direniş göstermeden gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen zanlıların, El Kaide'den emir aldıkları ve örgütle aktif bağlantılarının bulunduğu belirlendi. Zanlıların geçmişte kırsaldaki eğitim kamplarına katılıp katılmadıkları ve herhangi bir eyleme karışıp karışmadıkları, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle netlik kazanacak.

2018 yılında görülen bir ceza davasında firari oldukları için haklarında gıyabi hüküm verilen zanlılardan L.B.’nin, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçu dahil 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Kardeşi S.B.’nin ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyeti bulunduğu belirtildi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.