Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Üniversite sınavları kaldırıldı mı?

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan üniversite sınavları sonrası yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı. Üniversite sınavları mı kaldırılıyor? Öğrenciler hangi şartlarda üniversiteye girecek? soruları sosyal medyada yer aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Üniversite sınavları kaldırıldı mı?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Her sene iki gün süren ve oturumlar şeklinde olan üniversite sınavları eziyet olmaktan çıkıyor. Eğitim süresinde öğrencileri en çok zorlayan bu dönem hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli'den kafa karıştıran bir açıklama geldi. Bahçeli, konuşmasında üniversite sınavlarının kaldıracağı sinyalini verdi.

Devlet Bahçeli üniversite açıklaması

ÜNİVERSİTE SINAVLARI KALDIRILDI MI?

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli "Türk gençliği alfabenin hiçbir harfiyle sınırlandırılamaz. Gençler aydınlık geleceğimizin kefilidir. Biz gençliği sınavlarla bulmadık, bu yolla da kaybetmeyeceğiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir" şeklinde konuştu.

Üniversite sınavları kaldırılıyor mu

PEKİ ÜNİVERSİTE SINAVLARI KALDIRILMALI MI?

Eğitim uzmanlarının çoğunda yapılan açıklamalarda üniversite sınavlarının öğrencilerin bilişsel ve yeteneklerini ortaya koyamadıkları için depresyona girdikleri bir süreç olarak kabul ediyor.

Yetenek sınavlarının olması gerektiğini düşünen uzmanlar böylece öğrencilerin daha rahat yönlendirilmesi sağlandığının altını çizdi.

Üniversite sınavları kaldırılıyor mu

Tıpkı memur sınavı ya da yetenek sınavları gibi üniversite sınavlarının da bu çerçevelerde yapılması eğitim kalitesini artırır. 

Asya ülkelerinin çoğunda işlenen bu eğitim tutumu öğrencilerin iş bulma ve iş hayatlarını da daha hızlı çözmelerine neden olur.

Çünkü sınav kazanılsa bile bu kez öğrencide iş bulma yeteneğini sergileme kaygısı başlar. 

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