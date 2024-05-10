MSKÜ'de ilk kez "Sürdürülebilir Fest" düzenlenecek!

Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanlığı 12. Kalkınma Planı 2053 hedefleri Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları ve Paris Antlaşması iyi niyet beyanı kapsamındaki hedeflerin farkındalığını arttırmak için MSKÜ Ay Işığı Meydanı’nda (Merkez Kampüs Mühendislik Fakültesi Önü) yapılacak olan festival, “Kampüs Senin!” sloganıyla üstlendiği misyon ile üniversite öğrencilerini sürdürülebilirlik kavramlarıyla buluşturacak.

Bu festival, doğanın korunması, suyun önemi, atıkların geri dönüşümü, küresel ısınma ve iklim değişikliği vb. konularda çevre dostu uygulamaların ve sürdürülebilir yaşam tarzının önemini vurgulayarak eğlenceli bir ortam sağlamayı amaçlıyor.

Festival sahnesi, çeşitli konserlere, ateş dansı gösterilerine, DJ performanslarına ve konserlere ev sahipliği yapacak.

Ayrıca, stant alanında yer alan topluluklar ve alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek sürdürülebilirlik atölyeleri, ziyaretçilere interaktif bir deneyim sunacak.

Sürdürülebilirlik atölyeleri, geri dönüşüm materyallerinden maket yapımı, çevre, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunda bilgi veren sunumlar, çevreci mutfak ve organik yiyeceklerin sunulduğu lezzet köşeleri, satranç ve origamiye kadar birçok farklı etkinlik yer alacak.

Festival, sürdürülebilirlik temalı duvar boyama çalışması, ata tohumun öneminin anlatılması, tohum topu yapımı, doğa yürüyüşleri, bisiklet kullanımının yaygınlaşması, müzik performansları, kültürel tanıtımlar, el sanatları sergileri, kahve stantları ve daha pek çok etkinlikle sürdürülebilir bir geleceği desteklemek ve toplumu çevre konusunda bilinçlendirmek için muhteşem bir platform sunacak.

Etkinliğe, çevre ilçelerdeki yüksekokul ve fakültelerden gelecek öğrenciler ve akademisyenlerle birlikte yüksek bir katılımın olması bekleniyor. Ücretsiz kahve ve ikramların sunulacağı Sürdürülebilir Fest, her yaştan ve her kesimden katılımcıyı heyecanla bekliyor.

Sürdürülebilir Fest’in düzenleme ekibinde, Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü’nden Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Vesile Hatun Akansel, Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ayla Çetinkaya, Araştırma Görevlisi Naz Fulya Çibik, Öğretim Görevlisi Dr. Serap Altın Kaya, ve SCC Enerji A.Ş. Kurucusu ve Yönetici Serdar Kayhan ve Müdürü Efecan Lokaç ve Bodrum Güçbirliği Derneği yer alıyor.