Muş'ta görev yapan öğretmenlerden büyük fedakarlık! El birliği ile okullarını yenilediler

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Nurettin Köyü İmam Hatip Ortaokulu, yeni eğitim öğretim yılına fedakâr öğretmenler tarafından titizlikle hazırlandı.

Muş'ta görev yapan öğretmenlerden büyük fedakarlık! El birliği ile okullarını yenilediler
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İstanbul’da iş hayatına devam eden Malazgirtli iş adamı Metin Haymana, kendi köyündeki okul idarecileri ile irtibata geçerek iç ve dış cephe boyalarını üsteleneceğini bildirdi.

MUŞ'TA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDEN BÜYÜK FEDAKARLIK!

Haymana, “Ben yaklaşık iki ay önce köyümü ziyaret ettim. Köyümüzdeki okulu da ziyaret ettim. Köyümde öğretmenlik yapan fedakar öğretmenlerimiz ile görüştüm. Köyümdeki çocuklara eğitim veren öğretmelerimiz için ne yapsak azdır diyerek; bende okulun tüm boya ve badana işlerini üstlendim. Fedakâr öğretmenlerimiz ise benim aldığım boyalar ile okulu çiçek gibi yaptılar. Öğretmen demek fedakârlık demektir. Ben tüm köylülerimiz adına böyle fedakarlık yapan öğretmenlerimize sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Köyümdeki öğrenciler çok şanslı, böyle fedakâr öğretmenleri var” dedi.

Muş'ta görev yapan öğretmenlerden büyük fedakarlık! El birliği ile okullarını yenilediler - Resim : 1
İş adamı Metin Haymana’nın yolladığı boyalarla Nurettin İmam Hatip Ortaokulunun fedakar öğretmenleri ve okul yöneticileri, öğrencilerin daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için tadilat yaparak okulu boyayarak yeni eğitim öğretim yılına hazırladı.

Muş'ta görev yapan öğretmenlerden büyük fedakarlık! El birliği ile okullarını yenilediler - Resim : 2

Muş'ta görev yapan öğretmenlerden büyük fedakarlık! El birliği ile okullarını yenilediler - Resim : 3

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# Muş # öğretmen # fedekarlık # okul
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