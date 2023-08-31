Muş'ta görev yapan öğretmenlerden büyük fedakarlık! El birliği ile okullarını yenilediler

İstanbul’da iş hayatına devam eden Malazgirtli iş adamı Metin Haymana, kendi köyündeki okul idarecileri ile irtibata geçerek iç ve dış cephe boyalarını üsteleneceğini bildirdi.

MUŞ'TA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDEN BÜYÜK FEDAKARLIK!

Haymana, “Ben yaklaşık iki ay önce köyümü ziyaret ettim. Köyümüzdeki okulu da ziyaret ettim. Köyümde öğretmenlik yapan fedakar öğretmenlerimiz ile görüştüm. Köyümdeki çocuklara eğitim veren öğretmelerimiz için ne yapsak azdır diyerek; bende okulun tüm boya ve badana işlerini üstlendim. Fedakâr öğretmenlerimiz ise benim aldığım boyalar ile okulu çiçek gibi yaptılar. Öğretmen demek fedakârlık demektir. Ben tüm köylülerimiz adına böyle fedakarlık yapan öğretmenlerimize sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Köyümdeki öğrenciler çok şanslı, böyle fedakâr öğretmenleri var” dedi.



İş adamı Metin Haymana’nın yolladığı boyalarla Nurettin İmam Hatip Ortaokulunun fedakar öğretmenleri ve okul yöneticileri, öğrencilerin daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için tadilat yaparak okulu boyayarak yeni eğitim öğretim yılına hazırladı.