Öğrencilere ara tatil müjdesi! Son ders zili yarın çalıyor

Milyonlarca öğrenci için tatil zamanı! 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 31 Mart'ta başlıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Öğrencilere ara tatil müjdesi! Son ders zili yarın çalıyor
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Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ikinci ara tatil için son dersine yarın girecek. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bir hafta sürecek tatilin ardından 8 Nisan’da ders başı yapacak.

İLK ARA TATİL KASIM AYINDA YAPILMIŞTI

Bu yılki eğitim takvimine göre, öğrenciler ilk ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yaptı. Daha sonra 20 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yarıyıl tatili gerçekleştirildi.

İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından öğrenciler yılın ikinci ara tatilini 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

9 Eylül 2024'te başlayan eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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