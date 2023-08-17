Öğrencilere sınavsız diploma tuzağı! Yurtdışında okumak isteyenler sahte üniversitelere dikkat!

Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenciler gerçek dışı reklam tuzağıyla karşı karşıya...

Sahte üniversite dolandırıcıları açtıkları internet sitelerinden öğrencileri şartsız denklik, sınavsız, uzaktan eğitimle diploma gibi vaatlerle ağına çekmeye çalışıyor.

Yükseköğretim Kurulu, sahte üniversite ve yanıltıcı reklamlarla ilgili öğrencileri uyardı. Özellikle tıp, mühendislik, eczacılık gibi alanlarda yoğunlaşan dolandırıcılara karşı çalışma başlatıldığını açıkladı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yurt dışında bir eğitim kurumuna kayıt olmak isteyen öğrencilerden, Okul Tanıma Belgesi Sorgulama sisteminde bulamadıkları kurumları muhakkak YÖK çağrı merkezinden teyit etmelerini istedi.