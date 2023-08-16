Sınıf tekrarı ve devamsızlık geri geliyor! Milli Eğitim Bakanı'ndan lise öğrencilerini ilgilendiren açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde açıklamalarda bulundu.

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Yusuf Tekin, eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

LİSELERDE SINIF TEKRARI GERİ GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarı konusu ile ilgili yeni bir düzenlemeye gideceklerini açıkladı.

Ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin eleştirdikleri hususlardan birinin, liselerde sınıf tekrarının olmamasının ortaya çıkardığı sorunlar olduğunu belirten Bakan Yusuf Tekin, "Bu zaten bizim de gündemimizdeydi. Dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız. Yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak." dedi.

DEVAMSIZLIK AFFI ORTADAN KALKIYOR

Bakan Yusuf Tekin, öğrencilerin devamsızlık durumlarına da değindi. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda ciddi olduklarını ifade eden Bakan Tekin öğrencilere seslendi.

Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına." dedi.