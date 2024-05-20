Öğretmen atama başvuruları başladı! İşte son başvuru tarihi

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları, atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

Başvuru işlemleri, Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Başvuracak adayların, 2023'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekecek.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.