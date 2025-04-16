Öğretmenlerden proje okuluna sert tepki: Eşitlik ilkesi zedeleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı, proje okullarında görev süresi dolan öğretmen ve yöneticilerin yerine yeni atamalar gerçekleştirdi. 4 ve 8 yılını dolduran öğretmenlerin yerlerine yapılan bu atamalar, sistemin yeniden kamuoyunun gündemine gelmesine yol açtı.

“Kriter yok, kadrolaşma var”

Eğitim sendikaları, proje okullarına atamalarda liyakat kriterlerinin göz ardı edildiğini öne sürüyor. Hepimizin Sendikası Grubu İzmir Sözcüsü Volkan Koçak, uygulamanın hem öğretmenleri hem öğrencileri mağdur ettiğini söyledi.

Koçak, sistemin büyük bir kadrolaşma riski taşıdığını belirtti:

“Ortada somut bir kriter bulunmuyor. Bu durum, proje okullarını torpil ve kadrolaşmaya açık hale getiriyor.”

“Eğitimde eşitlik zedeleniyor”

Koçak, geçmişte Fen ve Anadolu Liselerinde hem öğrencilerin hem öğretmenlerin sınavla seçildiğini hatırlatarak şunları ekledi:

“Tüm liselere Anadolu Lisesi adı verildi. Eski Fen ve Anadolu liselerinin adları proje okuluna dönüştürüldü. Ancak bu okullarda görev alacak öğretmenler için net, şeffaf kriterler açıklanmadı.”

“Eski sisteme dönülmeli”

Koçak’a göre çözüm, proje okulu uygulamasından vazgeçilip geçmişteki sınav sistemiyle atamaların yapılmasında yatıyor:

“1990’lı ve 2000’li yıllarda öğretmenler sınavla bu okullara giriyordu. Daha sonra hükümet sadece tabelaları değiştirerek uygulamayı dönüştürdü. Ancak bu yöntem eğitimin kalitesini olumsuz etkiliyor.”