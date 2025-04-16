103 yıllık ayakkabı markası iflas ettiğini duyurdu

Kadın ayakkabısı denince akla gelen köklü markalardan Wittner, 103 yıllık geçmişine rağmen iflas ettiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
103 yıllık ayakkabı markası iflas ettiğini duyurdu
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HalkTV’de yer alan habere göre, 1912 yılında Avustralya’da kurulan ve uzun yıllar kadın ayakkabısı sektöründe öncü markalardan biri olan Wittner, satışlardaki düşüş ve artan maliyetler nedeniyle mali darboğaza girdi. Şirket, iflas süreci kapsamında yeniden yapılandırma danışmanı atadı.

Wittner, İngiliz yatırım firması Hilco Capital bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Aynı şirket, bu ayın başlarında Avustralya merkezli moda markası Cue Clothing’i Levis ailesinden devralmıştı.

Avustralya ve Yeni Zelanda genelinde 20’den fazla fiziksel mağazası ve David Jones ile Myer gibi büyük perakende zincirlerinde 25 ayrı satış noktası bulunan Wittner, ayrıca The Iconic gibi online platformlarda da ürünlerini satışa sunuyordu.

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, çevrim içi satışlarda artış yaşandığı ve Myer bünyesinde yeni şubeler açıldığı belirtilse de, bu büyümenin artan kira ve işletme giderlerini karşılamaya yetmediği vurgulandı.

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