Öğretmenlere yüzde 50 indirim müjdesi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenleri yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağladığını ifade eden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim yapılacağını belirtti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "24-30 Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Abdulkadir Uraloğlu, 2017-2024 döneminde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenin faydalandığı bilgisini vererek, "2024'ün 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Günü haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden, uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı." ifadelerini kullandı.

İNDİRİM İÇİN ÖĞRETMENLERİN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil, tüm öğretmenlerin yararlanacağına dikkati çekerek, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu yabancı ülkelerde çalışan öğretmenlerin de kapsama dahil olduğunu kaydetti.

İndirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibrazının yeterli olacağını vurgulayan Abdulkadir Uraloğlu, 24-30 Kasım döneminde YHT ile ana hat trenlerinde geçerli kampanya biletlerinin satışının tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacağını bildirdi.