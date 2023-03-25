Okullardaki ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşiyor! MEB'in takvimi belli oldu! Bakanlık yetkililerinden tatil açıklaması geldi
Okullarda ikinci ara tatil dönemi ile Ramazan Bayramı tatilinin birleşip birleşmeyeceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi. Buna göre, 17-20 Nisan'da uygulanacak 3,5 günlük ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. İşte detaylar...
Okullarda 2022-2023 eğitim öğretim dönemi devam ederken, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ikinci dönem açılış tarihleri gecikmişti.
Tarihlerin gecikmesiyle birlikte 17-20 Nisan tarihleri arasında okullarda verilecek ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği de merak edilen konulardan biri olmuştu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi...
ARA TATİL İLE RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞİYOR
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.
3,5 gün sürecek olan ara tatil böylece Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler de ara tatilde idari izinli sayılacak.
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