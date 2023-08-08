Öne çıkan 2 yıllık bölümler iş garantisi veriyor! İşte en iyi ön lisans bölümleri

YKS tercihlerinde ön lisans bölümleri düşünen öğrencileri sevindirecek haber geldi! Öne çıkan 2 yıllık bu bölümler mezuniyet sonrası iş garantisi veriyor! Peki en iyi ön lisans bölümleri hangileri? Bu bölümler hakkında ayrıntılı bilgi için aşağı bakınız! İşte en iyi 2 yıllık bölümler...

ÖNE ÇIKAN 2 YILLIK BÖLÜMLER İŞ GARANTİSİ VERİYOR

Adalet

Adalet Meslek Yüksekokulu’nda önlisans eğitimi gören öğrenciler temel anlamda hukuk derslerini görür. Kamu hukuku, Kalem mezvuatı, Adli tıp, Özel hukuk bilgisi, Muhasebe ve İşletme yönetimi vb. derslerde eğitim veriliyor. Adalet bölümünden mezun olan öğrenciler kısaca ara personel olarak yetiştirilir. Noter ve hukuk büroları, özel bankalar ve kamu bankaları, icra müdürlükleri, kamu ve iktisadi kuruluşlar, infaz koruma merkezleri vb. birçok yerde iş imkanı bulunmaktadır.

Adalet önlisans mezunları DGS ile dört yıllık Hukuk Fakültesi’nde eğitim görebilir ve avukat olabilir.

Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümü

Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümü en fazla iş imkanı bulunan ve yüksek maaş getirisi olan önlisans programları arasında yer alıyor. Bu bölümü okuyan öğrenciler Ağız, Diş, Çene Hastalıkları Cerrahisi; Diş Hekimliği Klinik Yardımcılığı; Dental Anatomi ve Morfoloji; Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri; Dental Maddeler ve Alet Bilgisi gibi derslerde eğitim görür. Mezun olduktan sonra üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanesi, diş hastaneleri veya özel klinik / hastanelerde iş bulunabilir.

Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümü mezunları diş hekimi, hastayı muayene ederken yardımcı olur ve gerekli ekipmanları hazırlar. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri olarak işe başlayabilirsiniz. Ayrıca DGS ile Sağlık Yönetimi lisans programına geçiş mümkün.

Bilgisayar Programcılığı

Günümüzde bilgisayarlara olan ihtiyacımız her geçen gün artış gösteriyor. Bu nedenle Bilgisayar Programcılığı bölümü’nden mezun olanlar kısa sürede özel sektörde iş bulabilir. Veya kendi işini kurabilir. Uzun zamandır en iyi iki yıllık üniversite bölümleri arasında bulunuyor. Bölümde eğitim görenler Veri Tabanı Yönetimi, Nesneye Dayalı Programcılık, Ağ Sistemleri, Matematik ve Web tasarımı gibi alanlarda ders alıyor.

DGS ile Yazılım, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Endüstri, Uzay vb. mühendislik alanlarına geçiş yapılabiliyor.

Fizyoterapi Teknikerliği

İki yıllık sağlık bölümleri arasında bulunan Fizyoterapi Teknikerliği, özellikle özel sektörde iş bulmanızı sağlar. KPSS Ön Lisans ile devlet hastanelerinde de çalışabilirsiniz. Fizyoterapi Teknikerliği bölümünde öğrenciler Fizyolojiye Giriş, Isı-Işık ve Hidroterapi, Temel Halk Sağlığı, Psikoloji Bilimi ve Masaj Uygulamaları gibi derslerde eğitim alır. Hastalık, kaza vb. sonrasında oluşan sakatlıklar, hareket yetersizliği vb. sorunların giderilmesine yardımcı olur.

İki yıllık fizyoterapi okuyanlar DGS ile Fizyoterapi bölümüne geçiş yaparak Fizyoterapi Uzmanı olabilir. Fizyoterapi Uzmanları’nın iş bulma olasılığı daha yüksektir.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri en iyi iki yıllık üniversite bölümleri arasında yer alıyor. Taban puanı yüksek olmasına rağmen her sene binlerce kişi tarafından tercih edilir. En önemli nedeni ise iş bulmanın diğer bölümlere oranla daha kolay olmasıdır. Devlet atama yapmıyor ancak sivil havacılık şirketleri için bu meslek çok önemli. Bölümde Havacılıkta Yönetim ve Organizasyon, Sivil Havacılık, Dünya Kültürleri ve Destinasyonları, Kabinde Emniyet Yönetimi gibi dersler bulunuyor. Ayrıca İngilizcenizin çok iyi olması gerekir. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri okuyanlar DGS ile dokuz farklı lisans programına geçiş yapabilir.

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü’nden mezun olanlar KPSS Ön Lisans ile devlet kurumlarına atanabilir. Açık ve kapalı ceza infaz kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Çocuk Eğitim Müdürlükleri’nde çalışma hakkı tanınır. Mezunlar ‘İnfaz Koruma Memuru’ olarak çalışabilir. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü dersleri: Devlet Teşkilatı Ve Bakanlık Teşkilatı Yapısı, Ceza İnfaz Kurumlarında İnsan Hakları, Meslek Etiği, Psikoloji ve Mesleki Müdahale Teknik Ve Taktikleri’dir.

DGS’de başarılı olanlar Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler lisans bölümlerine geçiş yapabilir.

Odyometri

Odyometri KPSS Ön Lisans ile en fazla atama yapılan bölümler arasında bulunuyor. Özellikle son birkaç senede atama sayıları bir hayli yükseldi. Odyometri mezunu olanlar Odyometri Teknikeri olarak devlet ve özel hastanelerde / kliniklerde iş bulabilir. Odyometri Bölüm Derslerinden bazıları: İşitme Cihazları, Çocuklarda Odyolojik Değerlendirme, Konuşma ve Dil Gelişimi, Akustik Fizik’tir. Odyometri Teknikeri kısaca gerekli ekipmanlarla kişilerin işitme testini gerçekleştirir.

Odyometri bölümünde okuyanlar DGS ile Odyoloji, Fizik, Fizik Mühendisliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Optik ve Akustik Mühendisliği lisans programlarına geçiş yapabilir.

Grafik Tasarım

Reklam, tanıtım, tasarım, pazarlama vb. konulara dair ilginiz varsa iki yıllık Grafik Tasarım bölümünü okuyabilirsiniz. Grafik Tasarım mezunları iletişim becerisi ve yetkinliğine göre kısa sürede iş bulabilir. Web site, kitap, afiş, dergi, ambalaj vb. birçok alanda tasarım yaparak para kazanabilirsiniz. İki yıllık Grafik Tasarım dersleri arasında Temel Sanat Eğitimi, Tipografi, Desen, Teknik Resim ve Estetik bulunur.

Grafik Tasarım bölümünde okuyanlar DGS ile dokuz farklı lisans programında eğitim görebilir.

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü

Veteriner Hekimlere yardımcı olmak için ara personel yetiştirmek amacıyla Laborant Ve Veteriner Sağlık Bölümü açılmıştır. Veteriner Hekimler’in yanında özel kliniklerde, çiftlikler, ilaç şirketleri, gıda kontrol merkezleri, hayvan hastaneleri, yem fabrikaları gibi birçok sektörde iş bulunabilir. Öğrenciler ikinci sınıfın bahar döneminde otuz gün staj eğitimi görmek zorundadır. Laborant Ve Veteriner Sağlık Bölümü derslerinden bazıları: Temel zooteknik, Veteriner laboratuvar teknikleri ve prensipleri, Laboratuvar hayvanlarını yetiştirme ve sağlığı, Temel veteriner patoloji’dir.

Laborant Ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencileri DGS ile Veterinerlik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Zootekni gibi lisans bölümlerine geçiş yapabilir.

Sosyal Hizmetler

Türkiye’de en fazla ihtiyaç duyulan önlisans programlarından biri Sosyal Hizmetler’dir. Sosyal Hizmet Mezunları huzurevi, kadın sığınma evi, belediyelerin sosyal yardım ve hizmet birimleri, çocuk esirgeme yurtları gibi yerlerde çalışabilir. KPSS Ön Lisans ile ataması yapılmasına rağmen bu oran çok düşüktür. Ancak özel kurumlarda iş olanağı oldukça fazladır. Sosyal Hizmetler Bölüm dersleri arasında Davranış Bilimleri, Sosyal Hizmet Kuruluşları, Temel bakım hizmetleri, İnsan davranışı ve sosyal çevre bulunuyor.



İki yıllık Sosyal Hizmetler öğrencileri DGS ile Sosyoloji ve lisans Sosyoloji programına 3. Sınıftan devam edebilir.

İlk Ve Acil Yardım

Uzun yıllardır İlk ve Acil Yardım bölümü en iyi iki yıllık üniversite bölümleri arasında bulunur. Devlet atamalarının diğer bölümlere göre daha fazladır ve özel sektörde iş bulma olasılığı daha yüksektir. Mezunlar İlk ve Acil Yardım Teknikeri veya Paramedik olarak adlandırılır. Paramedikler hastaların kısa sürede ve güvenli şekilde ambulansa ulaşmasını sağlar ve ilk müdahaleyi yapar. İlk ve acil yardım dersleri arasında Acil sağlık hizmetleri, Acil hasta bakımı, Anatomiye giriş, Beden eğitimi ve vücut geliştirme bulunur.

İlk ve Acil Yardım bölümü öğrencileri DGS ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik lisans programlarına geçiş yapabilir.

Uçak Teknolojisi

Uçak Teknolojisi iki yıllık İngilizce bölümler arasında bulunur. Ayrıca bazı üniversitelerde Türkçe veya karma dil olarak da eğitim verilebilir. Uçak Teknolojisi bölümü mezunları havaalanlarında ve havacılık şirketlerinde çalışmaktadır. Temel olarak hava araçlarının bakım ve onarımından sorumlu olurlar. Son yıllarda özel üniversitelerin bölümü açmasıyla birlikte iş olanağı da artmıştır. Uçak Teknolojisi derslerinden bazıları: Aerodinamik, Pistonlu Motorlar ve Uygulamaları, Uçak Bakım Uygulamaları, Uçak Göstergeleri ve Pervane’dir.

Uçak Teknolojisi bölümünde okuyan öğrenciler DGS ile on beş farklı lisans programında 3. Sınıf olarak eğitim alabilir.

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Evrensel dil İngilizce’yi öğrenerek her zaman iş bulabilirsiniz. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik önlisans programı ile devlet kurumlarında ve özel sektörde iş bulmak mümkün. Mezun olanlar Dışişleri Bakanlığı, Seyahat Acenteleri, oteller, ithalat – İhracat Şirketleri ve farklı turizm firmalarında iş bulabilir. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümünde Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Dinleme ve Konuşma Becerileri, Kelime ve Kompozisyon, Çeviri Yöntemleri dersleri vardır. Bölümün eğitim süresi iki yıldır ancak bir yıl da hazırlık sınıfında eğitim görülür.

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümünde okuyanlar DGS ile Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim lisans programlarına geçiş yapabilir.