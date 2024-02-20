Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak: 'Ortak sınav' tarihleri belli oldu!

Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde 6 ve 9. sınıflar için yapılacak ortak sınavlara ilişkin detaylar netleşti. MEB, 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını açıkladı. 2.dönemin ilk ortak sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak: 'Ortak sınav' tarihleri belli oldu!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınav tarihlerine ve ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Buna göre, ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.
Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu ve kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

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