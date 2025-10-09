ÖSYM duyurdu! 2025 YÖS/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Ekim’de yapılacak 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) için sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar belgelerine “tryos.osym.gov.tr” adresinden ulaşabiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı.
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Ekim’de uygulanacak 2025-TR-YÖS/2’ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav giriş belgelerine “https://tryos.osym.gov.tr” adresi üzerinden erişebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı