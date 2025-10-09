Kütahya sallanmaya devam ediyor! Simav’da 10 saatte 55 sarsıntı kaydedildi
Kütahya’nın Simav ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hareketlilik sürüyor. AFAD verilerine göre son 10 saatte 0.5 ile 3.4 büyüklükleri arasında toplam 55 sarsıntı kaydedildi.
Kütahya’nın Simav ilçesinde sabaha karşı yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.54’te merkez üssü Simav’ın Yemişli köyü olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede 0.5 ile 3.4 büyüklükleri arasında 55 artçı sarsıntı kaydedildi.
Vatandaşların tedirgin bekleyişi sürerken, AFAD ekipleri bölgede depremlerin etkilerini takip ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı