Kütahya sallanmaya devam ediyor! Simav’da 10 saatte 55 sarsıntı kaydedildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde sabaha karşı yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.54’te merkez üssü Simav’ın Yemişli köyü olan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede 0.5 ile 3.4 büyüklükleri arasında 55 artçı sarsıntı kaydedildi.

Vatandaşların tedirgin bekleyişi sürerken, AFAD ekipleri bölgede depremlerin etkilerini takip ediyor.