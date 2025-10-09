İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD duyurdu: Marmara Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri açıklarında saat 13.33’te kaydedilen sarsıntının derinliği 9.9 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntı, saat 13.33’te İstanbul’un Silivri ilçesine yaklaşık 27 kilometre açıkta kaydedildi. Depremin 40.82278 kuzey enlemi ve 28.27222 doğu boylamında, 9.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.