İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD duyurdu: Marmara Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Marmara Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri açıklarında saat 13.33’te kaydedilen sarsıntının derinliği 9.9 kilometre olarak ölçüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul'da hissedilen deprem! AFAD duyurdu: Marmara Denizi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem!
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde 3.6 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntı, saat 13.33’te İstanbul’un Silivri ilçesine yaklaşık 27 kilometre açıkta kaydedildi. Depremin 40.82278 kuzey enlemi ve 28.27222 doğu boylamında, 9.9 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Dışişlerinden açıklama: İsrail’in alıkoyduğu 3 milletvekili Türkiye’ye dönüyor!Dışişlerinden açıklama: İsrail’in alıkoyduğu 3 milletvekili Türkiye’ye dönüyor!Gündem
Hurda teşviki SON DAKİKA! ÖTV indirimi 2025: İlk Arabam Yerli Otomobil Desteği başvuruları ne zaman başlayacak?Hurda teşviki SON DAKİKA! ÖTV indirimi 2025: İlk Arabam Yerli Otomobil Desteği başvuruları ne zaman başlayacak?Ekonomi
Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem! Naci Görür açıklama yaptıKütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem! Naci Görür açıklama yaptıYurt
istanbul deprem deprem mi oldu
Günün Manşetleri
Karar kabine toplantısının ardından uygulanacak
Gayrisafi Milli Hasıla 44 trilyon lirayı aştı
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!
Gazze'de ateşkes kabul edildi
İspanya’dan İsrail’e yeni adım
Gazze filosuna yönelik saldırılara ilişkin uyarı!
Havayollarında rekor artış!
7 belediye başkanı Ak Parti’ye geçti!
Yılın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verileri açıklandı
Ankara’da 16,7 ton bozuk hayvansal ürün imha edildi!
Çok Okunanlar
5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada? 5 milyon TL için en yüksek faiz hangi bankada?
Altında rekor sonrası sert düşüş! Altında rekor sonrası sert düşüş!
Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün dışarı çıkacaklar dikkat!
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem! Naci Görür açıklama yaptı Kütahya’da 5,0 büyüklüğünde deprem! Naci Görür açıklama yaptı