ÖSYM duyurdu! Kurumların kapısını açan dil sınavı e-YDS başvuruları açıldı
Devlet kurumlarından akademik kariyere kadar birçok kapıyı aralayan dil sınavının başvuruları açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM), 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) için başvuru sürecinin başladığı bildirildi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2023/10 İngilizce, 9 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.
Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM'nin sitesinden yapabilecek. Başvuru süreci 31 Ağustos'ta sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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