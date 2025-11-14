ÖSYM takvimi açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılında uygulanacak olan sınav takvimini duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Ayrıca, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının 6 Eylül'de, 2026-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

ÖSYM BAŞKANI TÜM TARİHLERİ SIRALADI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini kaydetti.

Ersoy, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

Açıklamanın ardından, ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'nin tamamına "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabildiği de duyuruldu.