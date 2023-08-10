Polis Meslek Yüksekokulu ön başvuru sonuçları açıklandı

PMYO, şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından oluşan 258 kişi ile birlikte, 35,914 erkek ve 18,634 kadın olmak üzere toplam 54,548 adayın başvuru yaptığını duyurdu. Bununla birlikte, 20,000 erkek ve 5,000 kadın aday olmak üzere toplam 25,000 adayın sınav aşamalarına katılma hakkı kazandığı açıklandı. PMYO sınav aşamalarına hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri kullanarak www.pa.edu.tr adresinden öğrenebilecekler.

Polis Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: