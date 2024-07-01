Sözleşmeli öğretmen mülakatları başladı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların mülakatı bugün başladı. 60 bin öğretmen adayı 20 farklı ilde çeşitli branşlardan yapılacak atamalar için jüri karşısında.

Sözleşmeli öğretmen mülakatları başladı
Editör: Haber Merkezi
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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların mülakatı bugün başladı.

60 bin öğretmen adayının hak kazandığı mülakat sonucunda 20 bin öğretmen atanacak.

20 farklı ilde mülakatlara katılan öğretmen adaylarının sözlü sınava giriş belgelerinde isimleri ve T.C. kimlik numarası yer almıyor.

Mülakatta torpilin önüne geçilebilmek için adaylar başvuru numarası ile katılırken, jüri üyeleri de adayın numarasını sınava giriş esnasında öğrenebiliyor.

Sözlü sınav soruları elektronik kura ile belirlenirken, değerlendirme ise bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince sözlü sınav sonuç ekranına girilerek tamamlanıyor.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

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