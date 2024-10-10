TBMM’den öğretmenlik mesleği kanunu onayı: Milli Eğitim Akademisi kuruluyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri TBMM Genel Kurulu’nda yapıldı ve teklif onaylanarak yasalaştı.

Kabul edilen düzenlemeyle, öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezaların yarı oranında artırılması planlanıyor. Öğretmen adaylarına 30 bin ek gösterge üzerinden maaş ödenecek.

Mesleğe hazırlık, gelişim ve kariyer ilerlemesi amacıyla MEB bünyesinde "Milli Eğitim Akademisi" kurulacak. Öğretmenlik artık bir ihtisas mesleği olarak tanımlanacak.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ NASIL OLACAK?

Öğretmen olarak görevlendirilecekler, en az lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından ya da bu programların yurt dışındaki denkleri arasından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olan kişilerden seçilecek. Milli Eğitim Akademisi, öğretmenlik mesleği yeterlilikleri doğrultusunda teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimini verecek. Hazırlık süreci 4 dönem olarak belirlenmişken, mezun olunan yükseköğretim programına bağlı olarak bu süre 3 döneme indirilebilecek.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Teklif doğrultusunda, hazırlık eğitimine kabul edileceklerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekecek:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen suçlardan en az bir yıl hapis cezası almamış olmak,

Devlet memurluğundan çıkarılmamış olmak,

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış ya da ertelenmiş olmak,

Öğretmenliğe atanacakları alana uygun yükseköğretim programından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan belirlenen puana sahip olmak,

Sağlık durumu açısından öğretmenlik yapmasına engel bir durumu olmamak.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER HAKKINDA KARAR

Hazırlık sürecinin ardından atanacakları eğitim kurumlarında mazeretsiz göreve başlamayanlar veya görevi bırakanlar, aldıkları atama puanıyla sözleşmeli öğretmenlik için yeniden başvuru yapamayacaklar. Ayrıca, 3 yıllık hazırlık eğitimine alınma süresi bir yıla indirilecek.

Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri haricinde, 3 yıl boyunca başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretiyle yer değiştirmelerde, sözleşmeli öğretmenin eşi bu öğretmene tabi olacak.