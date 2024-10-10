Ucuz arsa dolandırıcılığı: 7 kişi yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ucuz fiyatla arsa satışı yapmak amacıyla internet sitesinde dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine bir soruşturma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlar sonucunda G.P. (28), H.D. (38), K.D. (32), A.D. (34), A.M. (23), A.S.K. (26) ve C.Ş. (49) isimli şahısları yakaladı.

Yapılan aramalarda, 16 sim kart, 13 cep telefonu, 3 bilgisayar ve 2 hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.