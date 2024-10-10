Gazze Şeridi'nde çatışmalar: Üç İsrail askeri hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda üç askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 27 Ekim 2023’te başlatılan kara saldırılarının ardından Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının 351’e ulaştığı belirtildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze Şeridi'nde çatışmalar: Üç İsrail askeri hayatını kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda üç askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 27 Ekim 2023’te başlatılan kara saldırılarının ardından Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının 351’e ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusu, 6 Ekim tarihinde Cibaliya Mülteci Kampı da dahil olmak üzere Gazze’nin kuzeyine yönelik yeni bir kara saldırısı başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, açlık, saldırılar ve ağır yıkıma rağmen Gazze'nin kuzeyinde mahsur kalan 400 bin Filistinlinin bulunduğunu açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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