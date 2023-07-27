Tercih süreci başladı: Bu süreçte nelere dikkat etmeliyiz? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Sınavın ardından beklenen an geldi ve 20 Temmuz'da açıklanan YKS sonuçlarına göre adaylar, 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler. Öğrencilerin YKS tercihleri sürecinde tercih kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bilinçli bir şekilde gerçekleştirmeleri önem taşıyor.

2023 YKS TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI: ADAYLAR ÜNİVERSİTE HAYALLERİNE KAVUŞUYOR

YKS tercihleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak yapılmaya başlandı. Adaylar, bu platform aracılığıyla tercihlerini yapma şansına sahipler. Üniversite yaşamını şekillendirecek bu önemli adımları bilinçli ve dikkatli bir şekilde atmak için adaylar, tercih sürecini titizlikle değerlendirmeliler.

TERCİH SÜRECİ BAŞLADI: ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Yükseköğretim tercih sürecinde öncelikle ilgi ve yeteneklerinizi göz önünde bulundurarak kariyer hedeflerinize uygun bölümleri tercih etmeye özen göstermelisiniz. Tercihlerinizi yaparken gelecekteki mesleki planlarınızı ve kişisel hedeflerinizi belirleyerek doğru seçimler yapmanız önemlidir. Ayrıca geçmiş yılların başarı sıralamaları ve taban puanlarına bakarak tercihlerinizi belirlemek, yerleşme olasılığınızı artıracaktır.

TOPLAM 1 MİLYON 111 BİN KONTENJAN: ÜNİVERSİTELERDEKİ YENİ TERCİH FIRSATLARI

2023 YKS kılavuzuna göre, bu yıl üniversitelerde toplamda 1 milyon 111 bin kontenjan belirlendi. Önlisans ve lisans programları için 853 bin kontenjan ayrılırken, açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarıyla birlikte toplam kontenjan sayısı 1 milyon 61 bini buluyor. Ayrıca, depremzede adaylar, şehit ve gazi yakınları ile 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjanlar da dikkat çekiyor. Bu ek kontenjanlarla birlikte toplam kontenjan sayısı 1 milyon 111 bine ulaşıyor.

TERCİHLERDE SIRALAMA ESAS ALINACAK: 24 TERCİH HAKKI

YKS tercihlerinde başarı sıralaması esas alınacak ve adaylar en fazla 24 tercihte bulunabilecekler. Tercihler sıralamalara göre yapılmalı ve dikkatli bir planlama ile adaylar hayal ettikleri üniversite ve bölümleri tercih listelerinin başlarına yazabilirler.

BİLİNÇLİ TERCİHLER İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ

YKS tercihleri sürecinde öğrencilere danışmanlık hizmeti verilecek ve üniversiteler tercih fuarları düzenleyecek. Öğrenciler, tercih sürecinde rehber öğretmenlerden ve psikolojik danışmanlardan destek alabilirler.

YKS TERCİHLERİ, GELECEĞE YÖN VEREN ÖNEMLİ BİR ADIM

YKS tercihleri, öğrencilerin geleceklerine yön verecek önemli bir adım. Bu süreçte öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak bilinçli tercihlerde bulunmaları, gelecekleri için önemli bir adım olacak.

Merak edilen diğer konular ise üniversite kayıtlarının ne zaman olacağı ve ek yerleştirme hakkındaki detaylardı. Bu konularla ilgili bilgilerde açıklığa kavuştu.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.