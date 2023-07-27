YKS tercih işlemleri başladı! YKS tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

Üniversite adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci ile ilgili detayları araştırıyor.

Sınavın bitmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından tercih maratonu ile ilgili süreç bekleniyordu. 17-18 Haziran'da düzenlenen 2023 YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanmıştı.

ÖSYM DUYURDU! YKS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

ÖSYM, YKS tercih süreci ile ilgili resmi internet sitesinden bir duyuru yayımladı.

Buna göre, 2023-YKS tercih işlemleri başladı. Tercih işlemleri, 8 Ağustos Salı saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

YKS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

Adaylar, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak tercihlerini yapacak.

PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI KILAVUZU YAYIMLANDI

2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı.

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.