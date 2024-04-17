Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Mart'ta düzenlenen, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024-TUS 1. dönem ile Tıp 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Sınavlara ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolü ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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