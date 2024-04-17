Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Mart'ta düzenlenen, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sonuçları açıklandı.

Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı
Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları açıklandı
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024-TUS 1. dönem ile Tıp 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Sınavlara ait madde analizlerinin incelenmesi, cevap anahtarlarının kontrolü ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin ardından Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği bildirildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tıpta uzmanlık sınavı # TUS # ösym
Çok Okunanlar
Üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı!
Üniversite kampüsünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı!
Ata eziyet edenlere ceza!
Ata eziyet edenlere ceza!
Abdulkadir Selvi'nin ekonomiye çözümü Batı'nın dayatmaları ve Avrupa Birliği!
Abdulkadir Selvi'nin ekonomiye çözümü Batı'nın dayatmaları ve Avrupa Birliği!
İnşaat maliyet endeksinde artış!
İnşaat maliyet endeksinde artış!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
Öne Çıkanlar Devlet Bahçeli'den İran İsrail değerlendirmesi | ULUSAL HABER Devlet Bahçeli'den İran İsrail değerlendirmesi | ULUSAL HABER İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Sonraki tepkimiz daha sert olacak!" İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Sonraki tepkimiz daha sert olacak!"