Türkiye, yapay zeka ve dijital programlarla eğitimde çağı yakalıyor! 70 üniversiteye ulaşılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’nin dijital ve yapay zeka temelli yükseköğretim programlarına yönelik büyük bir adım attığını açıkladı. YÖK, 2024 yılı itibarıyla bu programları sunan üniversite sayısını 70’e yükseltecek. Özvar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde düzenlenen “2030’a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yapay zeka tabanlı eğitimde dünyada en hızlı adapte olan üç ülkeden biri olduğunu vurguladı.

YENİ PROGRAMLARLA DİJİTAL YETENEKLER GELİŞTİRİLECEK

Stanford Üniversitesi tarafından yayımlanan indekse göre, Türkiye'nin, yükseköğretiminde yapay zeka temelli programları en hızlı şekilde adapte eden ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Özvar, "Bu sene 20 üniversitemizde, 70'i aşkın yapay zeka ve dijital temelli program açtık. Tam doluluk oranı ile bu yıl bu programlar hizmet vermeye başladı. Bu sene 50 üniversitemizde daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açacağız. 20 üniversitemizde eğitim öğretime bu yıl başlanmıştı. Böylece dijital ve yapay zeka tabanlı program açan üniversite sayısını 20 artı 50, toplamda 70'e çıkartmış olacağız ve bu alanda cesur adım atmaktan da geri kalmayacağız." dedi.

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye’nin yükseköğretim sisteminin dijitalleşmesini ve uluslararasılaşmasını hedeflediğini, bununla birlikte kaliteli ve erişilebilir eğitim anlayışının da ön planda tutulduğunu belirterek "Ülkemizin dijital beceri açığının kapatılmasında önemli rol oynayacağına inandığımız bu programların sayısını, kalite standartlarını düşürmeden önümüzdeki yıllarda artırmaya devam edeceğiz. Ayrıca meslek yüksekokullarımızı ve programlarını da gözden geçirdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Siber güvenlik meslek yüksekokulu programları, son birkaç yıl içerisinde en başarılı meslek yüksekokulları sıralamasında belki birinci geliyor şu anda." açıklamasında bulundu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE MÜFREDATLAR GÜNCELLENİYOR

YÖK, üniversitelerin müfredatlarını, sektördeki gelişmelerle uyumlu hale getirmek için sektör temsilcileriyle istişarelerde bulunuyor. Eğitimde, yenilikçi programlar ile öğrencilere kazandırılacak yetkinliklerin, sektörün ihtiyaçlarına uygun olması hedefleniyor. Özvar, üniversitelerin eğitim kalitesini artırmayı, ulusal ve uluslararası alanda rekabetçiliklerini güçlendirmeyi amaçladıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası itibar ve görünürlükte daha iyi bir seviyeye çıkmasını bekliyoruz. Tüm paydaşlar olarak dünyada rekabet gücü ve görünürlüğü yüksek, yeniliğe açık, kaliteli, istihdamı destekleyen, erişilebilir, kapsayıcı, dijitalleşmeyi ve uluslararasılaşmayı başarmış bir yükseköğretim sistemini hayata geçirmek hepimizin ülkemize ve milletimize karşı sorumluluğumuzdur."