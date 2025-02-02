Asgari ücretli, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor! Ulusal Kanal sokağın nabzını tuttu

Dar gelirlinin alım gücü giderek düşüyor. Hayat pahalılığının önüne geçilemiyor. Asgari ücretli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Antalya'da sokağın nabzını tuttuk. Vatandaşlar yaşadıkları süreci "geçinemiyoruz" diye özetledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Vatandaş ay sonunu getiremiyor. Çarşı pazar fiyatları her geçen gün artıyor. Asgari ücretli de son verilere göre açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edildi.

TÜRK-İŞ verilerine göre ocak ayında açlık sınırı 22 bin 131 liraya, yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 liraya çıktı. Böylelikle ocak ayında açlık sınırı asgari ücreti geçmiş oldu.

Dar gelirli her gün gelen zamlar karşısında eriyen maaşlarının hesabını tutamıyor. Borcu borçla kapatıyor.

Asgari ücretli ve emekli, evlerine çift maaş girse bile açlıkla sınandıklarını söylüyor.

Ekonomideki kötü gidişin bedelini vatandaş artık ödemek istemiyor. Omuzlarına binen geçim yükünün bir an önce hafifletilmesini talep ediyor.

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