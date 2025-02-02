100 milyon liralık kayıt dışı kazanç ortaya çıktı! Mehmet Şimşek'ten çarpıcı açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiye karşı yürüttüğü denetimlere hız verdi. Çalışmalar, özellikle oyuncular, ses sanatçıları ve bu sanatçıların ajanslarını kapsıyor. Bu denetimlerde ilk aşamada 150 kişinin gelir ve beyanlarında uyumsuzluk tespit edildi.

SANATÇILAR VE AJANSLAR MERCEK ALTINDA

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde yapılan denetimler, sanatçılar ve ajanslar üzerinde yoğunlaştı. Yüksek gelir grubunda yer alması beklenen pek çok sanatçının gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi. Bu kapsamda, vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetler, reklam gelirleri ve diğer kazançlar detaylı olarak incelendi.

Yapılan analizlerde, özellikle Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük göstermek amacıyla menajerleri ve yakınları aracılığıyla tahsilat yapmaları dikkat çekti. Ayrıca, banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyan ettikleri gelirlerin uyumsuz olduğu belirlendi. Bu nedenle, bu sanatçılar “riskli” kategorisinde değerlendirildi.

100 MİLYON LİRALIK KAYIT DIŞI KAZANÇ

Yapılan denetimler sırasında ortaya çıkan en dikkat çekici bulgu, bir oyuncunun bir yıl içinde 100 milyon liradan fazla kazancını beyan etmediği oldu. Bu durum, vergi denetimlerinin en büyük başarılarından biri olarak kayda geçti. Vergi müfettişleri, bu ve benzeri durumlar hakkında açıklamalar yapması için sanatçıları davet edecek.

İlk incelemelerin ardından, sanatçıların 2024 yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyanları da analiz edilecek. Ayrıca, RADAR Sistemi üzerinden yapılan taramalarla, beyan edilen gelir ile yapılan harcamalar arasındaki uyumsuzluklar araştırılacak. Harcama ve gelir arasındaki bariz uyumsuzluklar tespit edilen mükellefler, "riskli" kategoriye alınarak daha derinlemesine incelemeye tabi tutulacak.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaletinin sağlanması için önemli açıklamalarda bulundu. "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." diyen Şimşek, denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırıcı bir yaklaşım ile yapılacağını vurguladı. Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin tüm alanlarda süreceğini belirterek,"Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması önem taşıyor." diye konuştu.