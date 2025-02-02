Manisa'da 3 aracın karıştığı kaza! Ölü ve yaralılar var
Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde 3 aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres İzmir-Uşak kara yolunun Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, Cevdet Gökdemir (62) idaresindeki 35 ZA 2873 plakalı kamyonet ile Veli Süel'in (64) kullandığı 23 AET 955 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola manevra yapan B.V. (50) idaresindeki 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Süel, yanındaki eşi Fatma Süel (61), Meral Şahin (38) ve Umay Şahin (4) ile kamyonet sürücüsü Gökdemir, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan otomobil sürücüsü Süel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü B.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı