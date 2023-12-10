Türkiye'deki 6 Üniversite Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Arasında! Bakın Bu Üniversiteler Hangileri

Quacquarelli Symonds'a göre Türkiye'deki 6 üniversite dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında bulunuyor. QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması kategorisi ile oluşturulan üniversite sıralamasında Türkiye'den hangi üniversiteler bulunuyor? Bu üniversitelerin dünya sıralaması kaç? İşte merak edilen sıralamanın ayrıntıları...

Türkiye'deki 6 Üniversite Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Arasında

QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'na göre dünyadaki en iyi ilk 500 üniversite içerisinde bulunan Türkiye'deki üniversitelerin sıralaması ile isimleri aşağıdaki gibidir;

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (221),

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (224),

Boğaziçi Üniversitesi (335),