Türkiye'deki 6 Üniversite Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Arasında! Bakın Bu Üniversiteler Hangileri

Türkiye'deki 6 üniversite dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girdi. İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds'ın belirlediği listeye göre bakın bu üniversiteler hangileri...

Türkiye'deki 6 Üniversite Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Arasında! Bakın Bu Üniversiteler Hangileri
Türkiye'deki 6 Üniversite Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Arasında! Bakın Bu Üniversiteler Hangileri
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Quacquarelli Symonds'a göre Türkiye'deki 6 üniversite dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında bulunuyor. QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması kategorisi ile oluşturulan üniversite sıralamasında Türkiye'den hangi üniversiteler bulunuyor? Bu üniversitelerin dünya sıralaması kaç? İşte merak edilen sıralamanın ayrıntıları...

Türkiye'deki 6 Üniversite Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Arasında

Türkiye'deki 6 Üniversite Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Arasında

QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'na göre dünyadaki en iyi ilk 500 üniversite içerisinde bulunan Türkiye'deki üniversitelerin sıralaması ile isimleri aşağıdaki gibidir;

  • İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (221),

  • Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (224),

  • Boğaziçi Üniversitesi (335),

en iyi 500 üniversite

  • Yıldız Teknik Üniversitesi (405),

  • Koç Üniversitesi (408),

  • Hacettepe Üniversitesi (409).

Türkiye'nin En yeşil Üniversiteleri Belli Oldu! İlk Sıradaki Üniversite Dikkat ÇektiTürkiye'nin En yeşil Üniversiteleri Belli Oldu! İlk Sıradaki Üniversite Dikkat ÇektiEğitim
# üniversiteler
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