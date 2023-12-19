Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Arasında Yer Aldı

“Tıbbi Yenilik ve Buluşlar” kategorisinde birinci olarak “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” ödülünü almaya hak kazandı. Bakın o öğretim üyesi hangi şehirde bulunuyor...

Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Arasında Yer Aldı
Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Arasında Yer Aldı
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Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın, “Tıbbi Yenilik ve Buluşlar” kategorisinde birinci olarak “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” ödülünü almaya hak kazandı. JCI (Junior Chamber International)’ın 1983 yılından bu yana düzenlediği Ten Outstanding Young Persons of the World programının Türkiye ayağı olan 29. TOYP Türkiye: “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” ödülleri Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen Gala Töreninde sahiplerini buldu.

Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Arasında

Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Arasında
Türkiye’nin 10 Başarılı Genci

10 kategori kapsamında yapılan yüzlerce başvuru, tarafsız alanında önde gelen kişiler ve akademisyenlerden oluşan kıdemli jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendireme sonucunda Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın, “Tıbbi Yenilik ve Buluşlar” kategorisinde birinci olarak 29’uncu TOYP Türkiye: “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” ödülünü almaya hak kazandı.

Türkiye’nin 10 Başarılı Genci

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın, Tıbbi Yenilik ve Buluşlar kategorisinde elde ettiği birincilikle 2024’te gerçekleşecek TOYP Dünya Finalinde, Türkiye’yi temsil ederek projesini uluslararası platforma taşıma şansına sahip olacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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