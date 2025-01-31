Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi kuruldu

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Aşık Paşa Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"nın açılışında konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce Ankara, Diyarbakır, Niğde ve İzmir' de gerçekleştirdikleri toplantıların beşincisini Marmara Bölgesi, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'deki 37 üniversiteyle İstanbul'da düzenlediklerini söyledi.

Özvar, altıncı ve son buluşmanın da İstanbul'da yapılacağını, toplantıların ardından yazılacak raporun üniversitelere sunulacağını dile getirdi.

Dünya genelinde yaklaşık 250 milyon öğrencinin yükseköğretime devam ettiğini belirten Özvar, "Bu sayının 2030'da 380 milyona, 2040'ta ise 600 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. 1975 yılında başka ülkelerde eğitim gören öğrenci sayısı yaklaşık 800 bin iken son 50 yılda bu sayı dikkat çekici bir şekilde yaklaşık 8 kat artarak 2022 yılı itibarıyla 6,3 milyona ulaşmıştır. 2025 yılında bu sayının 8 milyona çıkması beklenmektedir. Bu rakamlar, yükseköğretimde kitleselleşme ve küreselleşme eğiliminin güçlü bir biçimde devam etmekte olduğunu gözler önüne sermektedir." dedi.

Gelecek yıllarda yükseköğretimde önemli fırsatların yanı sıra ciddi sınamaların da olacağı dönüştürücü sürecin yaşanacağına dikkati çeken Özvar, dünya genelinde yükseköğretime ulaşma noktasında ekonomik maliyetlerin gittikçe yükselmeye devam ettiğini söyledi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Aşık Paşa Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"nın açılışında konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce Ankara, Diyarbakır, Niğde ve İzmir' de gerçekleştirdikleri toplantıların beşincisini Marmara Bölgesi, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'deki 37 üniversiteyle İstanbul'da düzenlediklerini söyledi.

Özvar, altıncı ve son buluşmanın da İstanbul'da yapılacağını, toplantıların ardından yazılacak raporun üniversitelere sunulacağını dile getirdi.

Dünya genelinde yaklaşık 250 milyon öğrencinin yükseköğretime devam ettiğini belirten Özvar, "Bu sayının 2030'da 380 milyona, 2040'ta ise 600 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. 1975 yılında başka ülkelerde eğitim gören öğrenci sayısı yaklaşık 800 bin iken son 50 yılda bu sayı dikkat çekici bir şekilde yaklaşık 8 kat artarak 2022 yılı itibarıyla 6,3 milyona ulaşmıştır. 2025 yılında bu sayının 8 milyona çıkması beklenmektedir. Bu rakamlar, yükseköğretimde kitleselleşme ve küreselleşme eğiliminin güçlü bir biçimde devam etmekte olduğunu gözler önüne sermektedir." dedi.

Gelecek yıllarda yükseköğretimde önemli fırsatların yanı sıra ciddi sınamaların da olacağı dönüştürücü sürecin yaşanacağına dikkati çeken Özvar, dünya genelinde yükseköğretime ulaşma noktasında ekonomik maliyetlerin gittikçe yükselmeye devam ettiğini söyledi.