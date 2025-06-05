Üniversite değil işsizlik garantisi: Gençler yönünü değiştirdi

Bu düşüşte, üniversite mezunlarının artan işsizlik oranı ve ekonomik belirsizlikler belirleyici rol oynadı.

Üniversite eğitimi gören gençler, mezuniyet sonrası iş bulamama korkusu nedeniyle artık sınava bile başvurmuyor. Eğitim uzmanları, “Üniversiteli işsiz” kavramının gençler arasında yerleştiğine dikkat çekiyor. Sınav başvuru sayısındaki düşüş, gençlerin üniversiteye olan ilgisinin giderek azaldığını ortaya koyuyor.

“Gençler artık üniversite okusam da iş bulamam düşüncesine kapılıyor. Bu da sınava başvurmama eğilimini artırıyor.”

ÖSYM’nin verilerine göre:

2023’te YKS’ye başvuran aday sayısı: 3 milyon 527 bin 443

2024’te bu sayı: 3 milyon 36 bin 945

2025’te ise: 2 milyon 560 bin 640

Bu tabloya göre sadece iki yılda yaklaşık 1 milyon genç, sınava başvurmaktan vazgeçti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri de tabloyu doğrular nitelikte. Üniversite mezunlarının yaklaşık yüzde 25’i işsiz. Gençler uzun yıllar eğitim alıp mezun olduklarında dahi iş bulamadıklarını, bu nedenle üniversiteyi zaman ve kaynak kaybı olarak gördüklerini dile getiriyor.

“İnsanlar üniversite okumak için yıllarını veriyor ama mezun olduklarında iş bulamıyor. Gençler artık buna göre karar veriyor.”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hepimizin Sendikası Sözcüsü Zafer İncebacak, plansız biçimde açılan üniversitelerin gençlerde hayal kırıklığı yarattığını vurguladı.

“Her yere üniversite açmanın bedelini yaşıyoruz. Eğitimin üretimle birlikte planlanması şart.”

İncebacak, eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) yeniden etkin hale getirilmesini önerdi.

“Temel eğitimden yükseköğretime kadar planlama yapılmalı. Bu sadece eğitimle değil, ülkenin ekonomik modeliyle birlikte ele alınmalı. Üretim odaklı bir ekonomi inşa edilmeden eğitimde çözüm sağlanamaz.”

Gençlerin beklentisi ise açık: Mezun olduktan sonra meslek sahibi olabilecekleri, üretime katkı sunabilecekleri bir eğitim sistemi. Üniversitenin sadece diploma veren değil, hayat kurabilme imkânı sağlayan bir kurum haline gelmesi isteniyor.