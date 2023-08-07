Üniversite öğrencilerinden üretim hamlesi!

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, kampüsün bahçesindeki serada fide yetiştiriciliği yaparak hem üreticiliği öğreniyor hem de az su ile daha fazla verim elde ederek ekonomiye katkı sağlıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, kampüs içerisinde bulunan Araştırma ve Uygulama Serası’nda çeşitli biber ve domates yetiştirerek üreticiliği öğreniyor. Üreticilikte kendini geliştiren öğrenciler, serada ekolojik tarım imkanlarına uygun ürün yetiştiriyor hem mesleki anlamda kaliteli eğitim alma imkanı bulurken hem de küresel iklim değişikliklerinin sebep olduğu su kısıntısı için az suyla daha fazla verim elde ederek hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de su kullanımında tasarruf sağlıyor.





DAHA AZ SU DAHA FAZLA VERİM



Daha az suyla daha fazla verim elde etmeyi hedeflediklerini belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran,